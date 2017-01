Continuar a ler

Segundo a mesma fonte, futebolista e dirigentes brasileiros vêm mantendo conversas há já alguns dias. O Corinthians contam com o apoio de diversas grandes empresas, que se terão associado ao clube com objetivo de viabilizar o acordo e proporcionar a Drogba a possibilidade de terminar no Brasil a sua carreira.



Na passagem de duas temporadas pela MLS, o marfinense realizou 41 jogos e marcou 23 golos. A última época Drogba no futebol europeu foi em 2014/2015, quando José Mourinho o recuperou para o Chelsea e lhe permitiu conquistar mais um título da 'Premier League', o quarto da sua carreira.

O Corinthians terá apresentado uma proposta formal com vista à contratação do antigo avançado do Chelsea Didier Drogba, adianta esta quinta-feira o site brasileiro 'UOL', que revela ainda que o vínculo, todo ele 'alinhavado' pelo departamento de marketing do emblema de São Paulo, seria válido apenas por uma temporada.O mais mediático internacional da Costa do Marfim terminou contrato, em novembro, com o Montreal Impact, da MLS, está livre de qualquer compromisso, o que reforça o otimismo dos dirigentes do Corinthians de que Drogba estará disposto a passear a sua classe pelos relvados brasileiros em 2017.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil