Craig Gordon é o preferido para assumir o lugar de Asmir Begovic, 29 anos, que tem sido o número 'dois' da baliza do Chelsea desde que se transferiu do Stoke City em 2015. O guarda-redes do Celtic, de 34 anos, tem estado a realizar uma boa temporada e pode vir a ser a solução para uma eventual saída do guardião bósnio para o Bournemouth, segundo avança a imprensa britânica.Brendan Rodgers, treinador do Celtic, considera um desperdício de tempo o Chelsea fazer propostas pelo número 1 da baliza do clube de Glasgow. "Se é perda de tempo? Claro que sim", referiu em conferência de imprensa.O ex-Sunderland está na linha da frente para reforçar a baliza dos blues, mas não é a única opção. Diego López, do Espanyol, e Fernando Muslera, do Galatasaray, são outros dois nomes referidos.