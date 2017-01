Continuar a ler

Recorde-se que também o Manchester United estaria na corrida - de resto, a imprensa inglesa não descarta que o jogador se transfira para Old Trafford, ainda que o destino deva ser mesmo o Etihad, num negócio sobre o qual não são conhecidos quaisquer valores.



Ivan Rakitic está muito perto de se tornar reforço do Manchester City, segundo adianta este domingo o croata 'Jutarnji List' na sua edição online.O médio do Barcelona já não integrou a lista de convocados do técnico Luis Enrique para o duelo deste domingo diante do Villarreal, o que adensou ainda mais os já existentes rumores de uma possível saída. O clube catalão justificou a decisão com uma "opção técnica".

Autor: Luís Miroto Simões