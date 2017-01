O jornal 'The Guardian' revela que o Crystal Palace se juntou ao lote de interessados na contratação de Robert Snodgrass, disponibilizando-se a pagar verba interessante pelo extremo que trabalha agora sob as ordens do treinador português Marco Silva no Hull.A notícia dá conta de uma proposta de 9 milhões de libras (mais de 10,49 milhões de euros ao câmbio registado às 13 horas deste domingo), o triplo do que foi recentemente noticiado que o West Ham estaria disposto a pagar por Snodgrass.O internacional escocês de 29 anos recusou recentemente renovar o contrato que tem com o Hull, cujo final está fixado para junho de 2018, depois do clube ter acionado uma cláusula.