Depois de avanços e recuos, a carreira de Mamadou Sakho, 26 anos, parece poder finalmente tomar num novo rumo. O internacional francês, que se viu envolvido num escândalo de doping a temporada passada - tendoantidopagem e tendo sido, recentemente, ilibado pela UEFA -, não foi utilizado esta temporada e a saída do Liverpool é um cenário mais do que provável. O Crystal Palace parece ser o destino do defesa-central, segundo avança a Sky Sports. O Southampton foi desde o início do mercado de inverno a equipa que mais interesse demonstrou em Sakho, porém, nos últimos dias os avanços do Crystal Palace parecem ter sido decisivos para tirar o defesa de Anfiel Road.O francês, que está a treinar com a equipa de sub-23 dos reds, já mostrou o desejo de ver a situação resolvida o mais rapidamente possível, sendo que a oficialização pode dar-se ainda durante esta terça-feira. Caso o negócio caia por terra, é certo que no verão o ex-PSG não continuará em Liverpool.