A escassos meses de ter a liberdade para assinar um pré-acordo com outra equipa que não o Manchester City, o espanhol David Silva estará muito próximo de chegar a um entendimento com o seu atual clube para a prolongação do vínculo, numa renovação que terá ainda previsto um aumento salarial até aos 167 mil euros... semanais.Segundo o 'Daily Mail', o acordo entre as duas partes estará muito próximo de ser alcançado, renovando o médio criativo por mais uma temporada, o que fará chegar às onze épocas de forma consecutiva a atuar na formação citizen. Fica desta forma adiado um eventual regresso a 'casa' por parte do internacional espanhol, que já por várias vezes admitiu querer acabar a carreira no Las Palmas.

Autor: Fábio Lima