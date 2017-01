Continuar a ler

O objetivo dos catalães é reforçar o plantel da equipa principal. Assim, o central terá a possibilidade de jogar ao lado de Lionel Messi, factor que terá estado na origem da recusa da proposta apresentada no verão.



O Barcelona continua interessado em contratar Davinson Sánchez, defesa-central que no verão de 2016 preferiu o Ajax a jogar na equipa B do clube catalão, segundo notícias na comunicação social espanhola.O colombiano de 20 anos é um dos destaques do Ajax, registando 22 jogos em todas as competições, nos quais apontou três golos e fez uma assistência, o que levou o Barcelona a planear nova tentativa de contratação, aproveitando a reabertura do mercado de transferências.