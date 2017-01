O defesa espanhol Luis Hernández deixou o Leicester, campeão de Inglaterra, para ingressar no Málaga, 14.º classificado da liga espanhola de futebol, com um contrato de três anos e meio, confirmaram hoje os dois clubes.No entanto, nenhum dos clubes revelou o montante envolvido na transferência de Hernandez, de 27 anos, que só vestiu por oito vezes a camisola dos 'foxes", quatro delas na 'Premier League' e outras quatro na Liga dos Campeões, desde que chegou do clube espanhol Sporting Gijón, em junho de 2016.Hernández, que pode jogar como lateral-direito ou central, é o terceiro reforço do Málaga neste 'mercado de inverno', depois do avançado venezuelano Adalberto Peñaranda e do veterano central argentino Martín Demichelis.

Autor: Lusa