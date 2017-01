O Málaga anunciou a contratação do internacional argentino Martín Demichelis até final da temporada. Trata-se de um regresso do defesa central à equipa do português Duda, depois de ter alinhado no clube andaluz entre 2011 e 2013, alinhando em 103 jogos e marcando nove golos em duas temporadas.O veterano jogador de 36 anos vai representar o segundo clube esta época, tendo assinado a custo zero depois de ter rescindido contrato com o Espanyol, clube pelo qual fez apenas duas partidas.Internacional argentino em 51 ocasiões, Demichelis passou ainda por Atlético Madrid e Manchester City depois de ter feito mais de 170 jogos no Bayern Munique, que representou entre 2003 e 2010 após ter trocado o River Plate pela Alemanha.