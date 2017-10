Não sabemos se Memphis Depay teve acesso a alguma previsão do seu futuro ou se trata de uma simples demonstração de confiança, mas esta sexta-feira o jogador do Lyon é destaque na Holanda pelo facto de ter dito, ao site PSV Supporter que um dia vai atuar no... Real Madrid."Creio que vou jogar no Real Madrid. É o meu objetivo. Mas isso só Deus sabe e ele ajuda-me", atirou o avançado, de 23 anos, que esta temporada reforçou o Lyon proveniente do Manchester United, a troco de 16 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima