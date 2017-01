Continuar a ler

O modelo de negócio ainda não é conhecido, mas uma hipótese será o internacional holandês sair por empréstimo até final da temporada, com o Milan a ficar obrigado a comprar depois o passe.



O Manchester United investiu 34 milhõs de euros na contratação de Depay no verão de 2015. O valor de mercado atual do ex-futebolista do PSV Eindhoven é de 25 milhões de euros. O modelo de negócio ainda não é conhecido, mas uma hipótese será o internacional holandês sair por empréstimo até final da temporada, com o Milan a ficar obrigado a comprar depois o passe.O Manchester United investiu 34 milhõs de euros na contratação de Depay no verão de 2015. O valor de mercado atual do ex-futebolista do PSV Eindhoven é de 25 milhões de euros.

O Milan, um dos clubes interessados na contratação de Memphis Depay, estará já a negociar com o futebolista, que não tem vindo a fazer parte das opções do treinador José Mourinho no Manchester United, de acordo com notícias com origem em Itália e Inglaterra.O extremo de 22 anos recebeu autorização para negociar com o clube de Milão, o que indica que o Everton terá sido preterido - os toffees terão apresentando uma proposta que ficou abaixo do pretendido pelos red devils, que só aceitarão negociar a saída definitiva de Depay por uma verba entre os 25 e os 30 milhões de euros.