"As palavras de Mourinho foram simpáticas. Enquanto estive no Manchester trabalhei sempre como devia. Sob o ponto de vista pessoal, a situação não era fácil, pois precisava de jogar. Mas o meu relacionamento com ele não era mau."

"Mourinho é um grande treinador e uma grande pessoa. Agora veremos como me vou dar aqui [no Lyon]. De qualquer forma, ele só disse coisas boas a meu respeito", acrescentou o holandês de 22 anos, cujo valor da transferência pode chegar a um máximo de 25 milhões de euros, se forem alcançados os objetivos estabecidos.



A saída de Memphis Depay do Manchester United para reforçar o Lyon é um dos principais destaques da reabertura do mercado de transferências, sobretudo pelo que representa em relação à carreira de um futebolista que os red devils contrataram há ano e meio ao PSV Eindhoven, pagando por isso 34 milhões de euros.A ausência recorrente do extremo no onze de José Mourinho motivou vários artigos em torno de um relacionamento crispado entre os dois homens, cenário que fica, agora, colocado de parte graças às declarações do internacional holandês ao canal de televisão do clube francês, nas quais reagiu aos elogios que o treinador lhe fez ao comentar a transferência: