"Vou mostrar a minha melhor versão e trabalhar muito para aproveitar a oportunidade", disse o extremo, de 25 anos, aos jornalistas antes de realizar exames médicos no Depor.



O Deportivo da Corunha anunciou esta terça-feira a contratação, por empréstimo até final da temporada, do francês Gaël Kakuta, proveniente dos chineses do Hebei China Fortune.O avançado, que tem dupla nacionalidade congolesa, está de regresso à liga espanhola, de onde saiu para a China, depois do Sevilha o transferir.