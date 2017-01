El @AtcoSaguntino comunica la baja del primer equipo de Ángel Ortega. Deseamos la mejor de la suertes en sus próximos retos. — Atlético Saguntino (@AtcoSaguntino) 19 de janeiro de 2017

Me acabo de enterar que me han despedido por un twit asique dar las gracias a la afición y los compañeros y desearles mucha suerte! — angel ortega garcia (@angel22ortega) 19 de janeiro de 2017

@AtcoSaguntino @golsmedia muchas gracias por comunicarme el despido por Twitter!! Mucha suerte a la afición y a los compañeros!! Un abrazo — angel ortega garcia (@angel22ortega) 19 de janeiro de 2017

Já muitas vezes ouvimos falar de entidades patronais que prescindem de funcionários através de mensagens de texto ou de chamadas, mas aquilo que sucedeu a Ángel Ortega será certamente algo raro. É que este defesa, de 27 anos, soube que o seu clube, o Atlético Saguntino, havia prescindido dos seus serviços... através do Twitter.A situação passou-se na quinta-feira, quando pelas 17.40 espanholas o clube anunciou a decisão: "O @AtcoSaguntino comunica a saída de Ángel Ortega. Desejamos a melhor das sortes nos próximos desafios". Ora, normalmente, este tipo de decisões deveria ser conhecida primeiro pelo próprio jogador e só depois por parte dos demais, mas não parece ter sido isso a suceder.É que, quatro horas depois, o próprio jogador utilizou o seu Twitter para dar conta da novidade... inesperada. "Acabei de saber que me despediram por um tweet. Assim, agradeço aos adeptos e aos companheiros e desejo-lhes muita sorte", escreveu.Antes desde tweet, já o jogador havia respondeu à publicação anterior do seu (ex-)clube, utilizando uma ponta de ironia. "Muito obrigado por comunicarem o meu despedimento pelo Twitter. Muita sorte aos adeptos e aos companheiros. Um abraço!".

Autor: Fábio Lima