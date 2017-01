Continuar a ler

O jogador percebe que as elevadas quantias de dinheiro oferecidas pelos clubes chineses podem persuadir os colegas, mas garante que não pensa jogar na China."Prefiro ficar aqui, ser feliz e alcançar o que sempre tenho dito: vim para Paris para vencer a Liga dos Campeões", disse o antigo jogador do Benfica.A titularidade do médio argentino pode estar a ser reconsiderada depois da chegada do médio alemão Julian Draxler.Julian Draxler, de 23 anos, marcou o golo da vitória do PSG contra o Rennes, no sábado, na 20.ª jornada da liga francesa, enquanto o argentino só entrou em campo nos últimos quinze minutos.