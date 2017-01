Continuar a ler

Segundo o site 'UOL' brasileiro, Drogba tem uma proposta concreta do Marselha, que estará tentado a aceitar, mas o regresso à Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos não está completamente posta de parte.



A manobra do Corinthians, ao tentar contratar uma estrela de dimensão mundial, era atrair para o clube um maior número de patricinadores, algo que se afigura difícil, neste momento. O emblema de São Paulo já tem, todavia, um plano B: contratar Jadson, que rescindiu recentemente contrato Tianjin Quanjian, da China.



O Corinthians está próximo de anunciar que vai desistir da intenção de contratar Didier Drogba, como resposta à indiferença demonstrada pelo internacional pela Costa do Marfim, em relação à proposta formal que foi apresentada pelo clube paulista.Acreditam os responsáveis do emblema brasileiro que, anunciando a desistência, poderão ter algum 'feedback' por parte do futebolista a quem ofereceram um salário mensal na ordem dos 120 mil euros e uma série de iniciativas relacionadas com a Fundação Drogba, numa estratégia de tentar sensibilizar o jogador.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil