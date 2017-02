Diego Costa 'ameaçou' no mercado de inverno e, ao que parece, vai mesmo mudar-se para a China no verão. Segundo adiantou esta quinta-feira o programa El Larguero, da Cadena SER, o avançado do Chelsea já terá acordo total para rumar ao futebol asiático, onde tem à espera um salário de 30 milhões de euros anuais limpos.Restará apenas saber qual o clube chinês em causa e, também, o valor que estará disposto a pagar ao Chelsea pelo avançado espanhol de 28 anos, que tem contrato com o Chelsea até 2019. Certo é que, com a saída de Diego Costa, os blues vão ao mercado no verão em busca de um novo goleador e, segundo a Cadena SER, o alvo principal será Álvaro Morata, do Real Madrid, um jogador que Antonio Conte já orientou na Juventus.Recorde-se que Diego Costa está no Chelsea desde 2014/15, altura na qual trocou o At. Madrid pelos londrinos, a troco de 38 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima