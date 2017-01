Continuar a ler

Tudo isto surge numa altura em que se especula em Inglaterra da possibilidade de uma equipa chinesa oferecer um salário astronómico ao dianteiro ex-At. Madrid. Ao que tudo indica, o emblema em causa é o Tianjin Quanjian, que estará disposto a pagar 91,5 milhões de euros pelo internacional espanhol, ao qual pagará 34,3 milhões de euros por temporada.



Tudo parecia um mar de rosas em Stamford Bridge até que... tudo mudou. Primeiro foi a derrota diante do Tottenham, que colocou um ponto final numa sequência de 13 vitórias consecutivas e, agora, na véspera do encontro com o Leicester, sabe-se que Diego Costa se pegou com o treinador Antonio Conte durante a semana e, em consequência disso, acabou por ficar de fora dos convocados para a visita ao reduto dos campeões em título.Segundo o 'Telegraph', o avançado hispano-brasileiro ter-se-á desentendido com preparadores físicos do clube, numa discussão acalorada na qual se envolveu também o próprio treinador. Um arrufo que terá inclusivamente feito o dianteiro ser afastado dos trabalhos da equipa principal - já não se treina com os colegas há três dias.

