Davide Ballardini, Roberto De Zerbi e Eugenio Corini foram os três primeiros treinadores do Palermo, que deste 2002 vai para o 41.º treinador da era do presidente Maurizio Zamparini.López, de 42 anos, assume uma equipa em crise profunda e que, com um jogo a mais, está em 19.º, um penúltimo lugar repartido com Crotone e com apenas mais um ponto do que o 'lanterna vermelha' Pescara."Esta é uma oportunidade única, numa equipa importante", disse Diego López, que assumiu o objetivo de salvar a equipa da descida, reservada aos três últimos: a salvação está a já distantes 11 pontos, com os 21 do Empoli, que tem os mesmos 21 jogos disputados.