Foi com esse sentimento de 'revolta' que Bilic afirmou ainda que "o clube não vai vender Payet, apesar de ele querer sair".O jogador gaulês não se apresentou mesmo nos últimos treinos, uma forma de manifestar o seu desagrado aos entraves à saída.O médio que foi um dos finalistas vencidos do último Euro'2016 tem sido um dos jogadores mais cobiçados desde o verão. As pretensões de Payet são conhecidas e o West Ham, se quiser realizar algum encaixe financeiro, terá de procurar vender o jogador o quanto antes.