Inicialmente, o holandês Rafael Van der Vaart tinha acordo para atuar no Midtjylland até final da temporada - emprestado pelo Betis -, mas em face dos mais variados problemas acabou por rescindir o contrato mais de meio ano antes do previsto. A sua baixa forma e as constantes lesões acabaram por ditar um adeus prematuro ao conjunto dinamarquês, que lhe pagava 60% do seu elevado salário (os restantes 40% eram pagos pelo Betis).Contudo, ainda que mantenha vínculo com o clube andaluz, certo é que Van der Vaart não voltará a Espanha e, ao que parece, o seu futuro passa pela Suécia, no Esbjerg. Fora de hipótese está o adeus ao futebol, pese embora os seus 34 anos e as recorrentes lesões. "Podia parar, mas sou amante do futebol e enquanto o corpo permitir... quero jogar", referiu, à RTL.

Autor: Fábio Lima