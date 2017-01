O diretor desportivo da Fiorentina, Pantaleo Corvino, assegurou na noite desta terça-feira que nenhum clube o procurou com o objetivo de conhecer as condições de uma eventual transferência de Nikola Kalinic. O dirigente da equipa treinada pelo português Paulo Sousa lembrou, todavia, que o avançado croata tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, que poderá ser acionada a qualquer momento."Todos sabem que ele tem uma cláusula de rescisão, mas, claramente, ninguém fez uma proposta, porque sabem quais são as nossas condições", assumiu Corvino, mostrando-se pouco preocupado com as notícias que dão conta de que o dianteiro, de 29 anos, estaria a um pequeno passo de mudar-se para o futebol chinês, para assinar pelo Tianjin Quanjian, que também terá apresentado uma proposta pelo benfiquista Raul Jiménez "O que é que Kalinic quer? Não sei, porque ninguém falou connosco. Não posso saber se ele falou com outra equipa, por isso não posso saber o que Kalinic quer. E não tenho mais nada a dizer", concluiu Pantaleo Corvino.

Autor: João Lopes