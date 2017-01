Quando tudo faria prever que Isak seria, eis que o Borussia Dortmund se juntou à equipa de Cristiano Ronaldo na corrida pelo 'novo Ibrahimovic'. O jovem avançado sueco, de 17 anos, parece ter ficado seduzido pela proposta dos alemães, segundo avança a imprensa sueca.A proposta dos merengues até era mais alta - 10 milhões de euros contra os 8 oferecidos pelos alemães -, mas o jogador, que já esteve na, foi seduzido pela promessa do Borussia Dortmund de que ficará na primeira equipa e que terá tempo de jogo ainda no decorrer desta temporada. Isak vê com bons olhos a ida para a Bundesliga, não tendo assim de esperar mais seis meses para se estrear numa grande liga europeia, algo que aconteceria caso optasse pelo Real Madrid.A equipa dos blancos é assim superada pelos vice-campeões alemães que estão desta forma mais perto de assegurar a maior promessa do futebol sueco e um dos avançados mais cobiçados do futebol europeu.