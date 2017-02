Em fase de afirmação no Athletic Bilbao, o avançado Iñaki Williams poderá rumar ao Borussia Dortmund no próximo verão. Segundo a imprensa espanhola, o clube alemão está mesmo disposto a pagar a cláusula de rescisão do jogador, no valor de 50 milhões de euros.O veloz atacante, de 22 anos, chegaria ao conjunto onde alinha o português Raphaël Guerreiro para substituir o goleador Pierre-Emerick Aubameyang, no caso deste abandonar o conjunto germânico - o próprio avançado gabonês já afirmou que está na altura de deixar o Dortmund, e o Real Madrid pode ser o seu destino.Iñaki Williams nasceu em Bilbao - embora o pai seja ganês e a mãe liberiana - e está no Athletic desde 2013, estreando-se na equipa principal em dezembro de 2014. Na época passada marcou 13 golos (8 na Liga espanhola) em 37 jogos pela equipa basca, enquanto esta temporada soma um total de 27 encontros (4 golos).