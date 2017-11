Continuar a ler

O extremo representou o Bayern durante duas épocas, após ter sido contratado ao Shakhtar Donetsk por 30 milhões de euros.

Emprestado à Juventus pelo Bayern Munique na última janela de mercado, Douglas Costa vai mesmo assinar em definitivo pela vecchia signora no próximo verão, num negócio que envolve 46 milhões de euros. Quem o garante é o presidente dos bávaros, Karl-Heinz Rummenigge.Tal como avança o Goal, o dirigente garantiu aos conselheiros do clube que a Juventus vai acionar a opção de compra pelo brasileiro, estabelecida em 40 milhões de euros, no final da época, depois de terem desembolsado seis milhões em julho para convencerem o campeão alemão a ceder o jogador.