Continuar a ler

"O meu agente teve de regressar à Argentina porque vai ser pai e isso significa que temos de esperar um pouco mais. Mas eu continuo otimista, a renovação vai acontecer", adiantou Dybala, explicando: "Não depende apenas do que eu quero, temos também de ter em conta o que a Juventus tem para dizer."



O avançado soma 12 golos e seis assistências em 28 jogos na presente temporada. Prestações consistentes que levam Barcelona e "O meu agente teve de regressar à Argentina porque vai ser pai e isso significa que temos de esperar um pouco mais. Mas eu continuo otimista, a renovação vai acontecer", adiantou Dybala, explicando: "Não depende apenas do que eu quero, temos também de ter em conta o que a Juventus tem para dizer."O avançado soma 12 golos e seis assistências em 28 jogos na presente temporada. Prestações consistentes que levam Real Madrid Manchester City a ser associados ao interesse na sua contratação. O valor de mercado do futebolista de 23 anos é de 45 milhões de euros.

As negociações entre a Juventus e Paulo Dybala para a renovação de contrato foram uma vez mais adiadas, com o avançado a justificar agora que o seu representante teve de regressar à Argentina para acompanhar o nascimento do filho.O contrato do internacional argentino só termina em junho de 2020, mas a Juventus pretende premiar os excelentes desempenhos do seu futebolista desde o verão de 2015, quando o contratou ao Palermo por 32 milhões de euros. Este é o segundo adiamento no processo negocial no espaço de dois meses...