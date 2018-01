Samuel Stormborn of the House Eto'o

Foi com 90 minutos infelizes que Osorio se despediu do Tondela. O central foi a jogo ontem com o Estoril, na derrota por 3-0 do emblema beirão, e



A menos que haja algum ‘golpe’ de mercado, João Palhinha não vai sair do Sporting no mercado de janeiro.



O Sporting está no mercado por um extremo e hoje pode haver uma surpresa, tal como Jorge Jesus revelou ontem em conferência de imprensa. A SAD dos leões tem desenvolvido contactos nesse sentido, nas últimas horas, avaliando as inúmeras oportunidades ainda existentes no mercado. Nakajima era uma delas e o Sporting estabeleceu contactos informais com o Portimonense para perceber em que condições poderia contratar o extremo de origem japonesa



Pedro Henrique é finalmente jogador do Vitória a título definitivo. O central assinou um contrato válido até junho de 2022 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.



A imprensa alemã tem adiantado nas últimas horas que o Bayern Munique se intrometeu nas negociações, tentando desviar Úmaro Embaló do RB Leipzig.



Juan Mata viu o Manchester United, de Mourinho, acionar a cláusula de extensão de contrato até 2019.



O Leicester admite a saída de Slimani, antigo avançado do Sporting, mas não para um rival inglês (rejeitou uma oferta do Newcastle). O Monaco pode ser o destino.



O defesa francês Mangala, que passou pelo FC Porto, deverá rumar ao Newcastle por empréstimo do Manchester City.



Aos 34 anos, o ex-benfiquista Reyes, que estava sem clube, assinou pelo Córdoba, da 2.ª Divisão espanhola.



O médio espanhol Roque Mesa, de 28 anos, vai jogar até junho no Sevilha, por empréstimo do b.



O Southampton viu recusada uma proposta de 28,5 milhões de euros (que seria recorde do clube) pelo avançado holandês do Spartak Quincy Promes.



O defesa brasileirovai reforçar o, da 2ª Liga, até final da temporada por empréstimo do, do Brasil. emprestou o avançadoaoaté ao final da temporada.A Liga de Clubes já fez uma primeira atualização das transferências oficiais:- Revalidação (Júnior) -- Futebol SDUQ, Lda.- Revalidação (Júnior) -- Futebol SDUQ, Lda.- Transferência Internacional - SC Braga - Futebol, Sad.- Transferência Nacional -- Futebol SDUQ, Lda.- Cedência Temporária -- Futebol, Sad.- Revalidação -- Futebol SDUQ, Lda.- Transferência Nacional -- Futebol, Sad.pode estar muito perto de arranjar substituto para Jonathan Silva, transferido para a Roma no último dia de mercado de janeiro. Record sabe que se trata Lumor , do Portimomense.O avançado espanholpassou nos testes médicos e assinou contrato com o. Chega doanunciou, em comunicado, a rescisão do contrato com o extremo, ficando este livre para assinar por qualquer clube.anunciou ter chegado a acordo com opara a cedência do nigerianoaté ao final da presente temporada., penúltimo classificado da liga turca, oficializou a contratação deque alinhava no, antepenúltimo classificado.anunciou que a transferência dejá não se vai concretizar . O jovem de 16 anos iria render, pelo menos, 15 milhões de euros ao, que milita no CNS e tem o ex-internacional português Maniche na liderança da SAD, anunciou a saída do treinadorpor motivos pessoais.irão assumir, para já, o comando técnico da formação madeirense, 10.ª classificada na Série B.vai emprestar o ponta-de-lança brasileiroaoaté ao final da época.O brasileiro, do, passou nos testes médicos e deverá ser apresentado pelonas próximas horas.O defesa nigerianovai reforçar durante dois anos o clube italianoa título de empréstimo por parte davão ter de esperar mais uns meses até conhecerem o seu futuro no Bayern Munique, garantia dada pelo presidente do emblema alemão Uli Hoeness. Os contratos dos dois jogadores expiram no final da temporada e ambos querem prolongar o vínculo com a equipaA Liga vai divulgar ao longo do dia a lista completa da documentação apresentada ao longo deste dia pelos clubes portugueses nos seguintes horários:Contratos rececionados até às 12.30h – Publicação 14.00hContratos rececionados até às 18.00h – Publicação 19.00hContratos rececionados até às 21.00h – Publicação 22.00hContratos rececionados até às 24.00h – Publicação a partir da 01.00hEm Itália corre a notícia quesondou ono sentido deser emprestado aos neazzurri até ao final da época.anuncia a contratação do defesa brasileiroao, até ao fim da época.Já há imagens deem Itália [ VÍDEO ]. O jogador do Sporting deverá ser apresentado nas próximas horas naO avançado congolês Junior Kabananga transferiu-se do Astana para o Al Nasr, informa o clube cazaque, adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa. A equipa saudita vai pagar 2 milhões de euros pela contratação, um valor recorde para o Astana.reforçou o plantel, com dois jovens jogadores que chegam do: o defesae o seu irmão gémeo, avançado, supla que atuava na equipa B do clube minhotooficializa contratação deO avançado gabonês, de 28 anos, proveniente do B. Dortmund, é o terceiro reforço dos gunners neste mercado de invernorescinde comé f igura central num negócio ao estilo da NBA : ogarantejunto do, enviapara oque, por seu turno, liberta Pierre-Emerick Aubameyang.emitiu um comunicado anunciando estar em negociações com opelo japonês, que irá rumar à Turquia por empréstimooficializou a contratação de, jogador que chega doO Levante anuncia a contratação de Armando Sadikufez uma derradeira tentativa para garantir: orecusou a primeira oferta de mais de 55 milhões de euros tendo subido aggora a parada para perto... dos 68 milhõesO treinador do(PSG), Unai Emery, já admite a possibilidade desair do plantel no mercado inverno, que encerra nesta quarta-feira. O Inter Milão é destino mais provável para o médio internacional argentino.O 'Corriere dello Sport' avança que está perto de assinar pela Roma . Os italianos falam já num acordo entre o clube transalpino e o, assim como com o lateral argentino, que assinará por 5 anos. Segundo a mesma fonte, os leões recebem 6 milhões de euros pela transferência.Em Inglaterra avançam que, a alinhar no Leicester,vai rumar ao, reencontrando João Mário, seu antigo companheiro noSegundo o jornal 'Clarín', otem na agenda, médio argentino de 23 anos que alinha noO 'L'Équipe' avança que assinou contrato com oshá três semanas. Mourinho já havia levantado o véu sobre o tema esta semana...