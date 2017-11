O Inter anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com Éder Martins para o prolongamento do seu contrato até 30 de junho de 2021.O avançado, que chegou ao clube nerazzurri na época 2015/2016, cedido pela Sampdoria, assinou a título definitivo na última temporada, tendo agora prolongado o contrato até 2021. Com a camisola do Inter, Éder Martins já fez 63 jogos, tendo marcado 11 golos. No entanto, esta época já alinhou em 8 partidas, mas em termos de golos ainda está a zero.