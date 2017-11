Ricardo Alves, médio português que representa o Olimpija Ljubljana, tem brilhado ao serviço daquele emblema da Eslovénia, sendo que as boas exibições - 6 golos em 14 jogos em 2017/18 - já despertaram o interesse de vários clubes, entre eles Málaga, Deportivo da Corunha, Estrela Vermelha, Udinese ou Fiorentina.O internacional sub-20 português, que passou pelas escolas da formação de Padroense e FC Porto, mudou-se para a Eslovénia em 2015 depois de, como futebolista profissional, ter representado Belenenses, Portimonense e Rapid Bucareste. O contrato com o Olimpija termina no próximo verão, o que significa que poderá assinar por qualquer outro clube já a partir de janeiro. Segundo foi possível apurar, o Estrela Vermelha já avançou mesmo com uma proposta de 500 mil euros para garantir os serviços do jovem médio, de 24 anos, a partir do início de 2018.

Autor: Pedro Ponte