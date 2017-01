Pepe vai transferir-se para a China, segundo avançou esta terça-feira a rádio espanhola COPE.O central do Real Madrid, de 33 anos, deverá assinar pelo Hebei China Fortune, equipa orientada pelo técnico Manuel Pellegrini. Este será, de resto, um reencontro com o treinador, que comandou o Real Madrid em 2009/10. A mesma fonte adianta que o defesa vai ganhar qualquer coisa como 15 milhões de euros por temporada.Vindo do FC Porto, Pepe chegou ao Santiago Bernabéu em 2007/08. O central somou esta época 11 jogos pelos merengues, nos quais obteve um golo, e termina contrato em junho.

Autor: Luís Miroto Simões