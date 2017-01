Continuar a ler

Apesar desta recusa em emprestar o futebolista, o Everton poderá aceitar uma transferência a título definitivo, desde que o valor compense o investimento de seis milhões de euros efetuado há ano e meio, segundo notícias na comunicação social britânica.



O Everton rejeitou uma proposta do Milan para o empréstimo de Gerard Deulofeu até final da temporada. O extremo estava disposto a sair com a esperança de jogar mais vezes, mas o toffees terão argumentado que a situação clínica de Yannick Bolasie e Dominic Calvert-Lewin alterou o cenário de possível dispensa.Deulofeu foi contratado ao Barcelona no verão de 2015 e esta temporada leva apenas 568 minutos de jogo, resultado de participações em 11 partidas na Premier League, uma na Taça de Inglaterra e outra na Taça da Liga - com presenças no onze inicial -, sem qualquer golo marcado.