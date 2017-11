Depois de Marco Silva, o Everton tentou um outro treinador português, agora Paulo Fonseca, mas voltou a ter a mesma resposta por parte do clube ao qual o técnico em causa estava vinculado: 'não'.Segundo o 'The Independent', o dono dos toffees ter-se-á inclusivamente reunido com o treinador luso do Shakhtar e com Jorge Mendes, tudo terá avançado de forma positiva, mas os ucranianos acabaram por não aceder ao desejo do Everton, que desta forma vai ter de continuar a procurar um novo treinador. De acordo com o mesmo jornal, Paulo Fonseca estaria bastante interessado em mudar-se para Inglaterra, mas a decisão do Shakhtar acabou por travar essa sua vontade.Desta forma, ao que parece, o Everton vai ter de se voltar para uma outra opção, que passará por Sam Allardyce.

Autor: Fábio Lima