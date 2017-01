A poucos dias de completar 36 anos, o guarda-redes Artur Moraes está perto de regressar ao Brasil para representar a Chapecoense. O antigo guardião de Sp. Braga e Benfica, sabe, está em negociações com o Osmanlispor para deixar o clube turco e tornar-se na 17.ª contratação do clube de Santa Catarina, onde deverá chegar na próxima 4.ª feira se tudo decorrer normalmente com o processo a resolver com o Osmanlispor, clube onde joga o português Tiago Pinto.Confirmando-se a contratação, o que deve apenas acontecer na 5.ª feira de manhã, Artur Moraes é, até ver, o reforço mais sonante da nova Chape de Vagner Mancini, tendo em conta a experiência na Europa, nomeadamente os dois títulos de campeão de Portugal pelo Benfica e as três finais europeias ao serviço de Sp. Braga e das águias (duas consecutivas).Artur Moraes começou no Paulista, onde Vagner Mancini, técnico da Chapecoense, terminou a carreira de jogador e iniciou a de treinador. O técnico só tinha Elias (ex-Juventude) e William, ambos de 21 anos, para a baliza. A experiência de Artur será, por isso, importante.

Autores: Fábio Lima e Hugo Neves