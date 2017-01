Bruno Cortez, lateral esquerdo que já passou pelo Benfica, está a negociar a rescisão de contrato com o São Paulo. O jogador esteve cedido aos japoneses do Albirex Niigata, mas regressou agora ao Brasil."Tenho contrato com o São Paulo até meio do ano, mas já estamos a negociar a minha saída de uma forma que seja boa para os dois lados. Tive uma passagem muito boa no Japão, mas decidi que era o momento de voltar, por questões familiares", frisou o jogador em declarações à sua assessoria.O lateral, de 29 anos, dá prioridade ao campeonato brasileiro: "Não descarto um regresso ao exterior, dependendo do que me for apresentado, mas a minha esposa está grávida e, ficando aqui, ela vai ter uma ajuda maior em todos os sentidos. Os meus empresários estão a analisar as melhores opções e espero defender outro grande clube em breve".

Autor: Luís Miroto Simões