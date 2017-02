Fabinho, 23 anos, ex-jogador do Rio Ave, tem tido uma ascensão meteórica. Depois de se ter estreado aos 19 anos pelo Real Madrid e ter visto essa experiência chegar ao fim pouco tempo depois quando ingressou nos vilacondenses em 2013, o internacional brasileiro viu em França, e no Monaco mais precisamente, o local ideal para se fixar.Os créditos de Fabinho estão bem firmados e por esse motivo, o pai do jogador agenciado por Jorge Mendes confirma o interesse dos 'gigantes' europeus, mas a preferência do filho é bem clara, confirmou em declarações ao programa de televisão francês 'J+1'. "Estivemos em conversações com o Manchester United, Manchester City, Arsenal e também fomos abordados pelo Barcelona," começou por referir. "Gostamos do Manchester United e do trabalho de Mourinho, mas temos um 'fraquinho' pelo Manchester City", revelou.O internacional brasileiro está avaliado em 41 milhões de euros, valor esse que o Monaco não está disposto a baixar. No entanto, segundo o pai do versátil jogador, os representantes dos 'tubarões' europeus já iniciaram conversações com o clube francês para uma transferência já neste verão.