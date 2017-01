Continuar a ler

O médio-centro de 29 anos foi contratado ao Everton em 2013, representando um investimento de 32,4 milhões de euros na altura. O seu valor de mercado ronda atualmente os 15 milhões de euros.

A pedido de José Mourinho, o Manchester United accionou uma cláusula no contrato de Marouane Fellaini que prolonga o contrato do médio por mais uma temporada, de acordo com o jornal 'The Sun'. O clube de Old Trafford confirmou esta quinta-feira a decisão e, assim, o vínculo entre as partes termina agora em junho de 2018.O anúncio foi avançado escassos dias depois do internacional belga ter apontado um dos dois golos da equipa no triunfo sobre o Hull (2-0) em partida da primeira mão das meias finais da Taça da Liga. O momento foi um dos destaques da noite em Old Trafford, pois o futebolista correu de imediato para o banco de suplentes para festejar abraçado a Mourinho.