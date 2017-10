Continuar a ler

"Se queremos contratar um jogador ou queremos reunir uma equipa forte e competitiva para atingir os nossos objetivos? Muitas vezes as pessoas confundem as coisas, pensando que um jogador pode fazer tudo aquilo que faz falta numa equipa. Talvez não seja isso que queremos", referiu, concretizando depois o seu raciocínio.



"O City tem trabalhado nos últimos anos para construir uma equipa competitiva e para perseguir títulos. Claro que fizemos fortes investimentos no começo, com jogadores de topo e conhecidos, mas o projeto em si sempre foi baseado numa equipa forte, assim como no desenvolvimento de jovens jogadores. O nosso projeto é muito mais do que contratar um simples jogador com um nome forte, que poderia eventualmente custar muito mais", finalizou.

Já muitas vezes se falou na possibilidade de Leo Messi e Cristiano Ronaldo deixarem os seus atuais clubes para reforçarem o Manchester City, mas esse rumor acabava sempre por ser mais visot como uma espécie de fantasia do que encarado como algo concretizável. A transferência de Neymar para o Paris SG mudou um pouco o entendimento do que é possível no mercado e, segundo revelou esta quarta-feira o brasileiro Fernandinho, os citizens podem efetivamente contratar a dupla que tem monopolizado a Bola de Ouro nos últimos anos."Podemos contratar Messi e Ronaldo? Acho que sim, mas temos de considerar as prioridades do clube primeiro. Temos o poder financeiro, todos sabem disso, mas há prioridades a considerar", disse o brasileiro, ao Goal.com.

