Contratado no início da temporada 2015/16, ao Botafogo, o brasileiro Gilberto Júnior nunca conseguiu convencer Paulo Sousa de todo o seu potencial e, após empréstimos da Fiorentina a Hellas Verona e Latina, parece estar de malas aviada para regressar ao Brasil.Aos 23 anos, o médio que, esta época, realizou apenas 9 jogos incompletos na Série B, vai ser emprestado ao Vasco da Gama, até ao final de 2017, sem custos para o emblema brasileiro. A Gilberto falta apenas regressar a Florença, para desvincular-se do clube viola, e apanhar o avião rumo ao Rio de Janeiro, onde procurará jogar com a regularidade que não encontrou em Itália.

Autor: João Lopes