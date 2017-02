Continuar a ler

Pelo defesa, que viajará para Florença no início da próxima temporada, a Fiorentina vai pagar 5 milhões de euros, mantendo o Partizan 15 a 20 por cento numa futura venda. No que diz respeito ao dianteiro, que apenas rumará a Itália em janeiro de 2018 - depois de completar 18 anos - o emblema transalpino pagará 1,5 milhões de euros. Resta apenas saber se algum dos jovens sérvios chegará a trabalhar sob as ordens de Paulo Sousa. A contestação dos adeptos leva a crer que não.

Apesar da contestação ao técnico português Paulo Sousa, a Fiorentina continua ativa no mercado e, entre quarta e quinta-feira, deverá anunciar a conclusão das negociações com o Partizan Belgrado, para a contratação de dois jovens talentos da equipa sérvia.O sempre bem informado jornalista transalpino, Gianluca Di Marzio, dá conta esta segunda-feira de que os responsáveis viola estão em Belgrado para garantir as contratações do central, de 19 anos, Nikola Milenkovic, e do avançado, de 17 anos, Dusan Vlahovic.

Autor: João Lopes