O Villarreal anunciou esta segunda-feira, através da sua conta oficial do Twitter, a destituição do treinador Fran Escribá.O inicio de época irregular, e a derrota pesada frente ao Getafe, por 4-0 , no domingo, terão ditado o futuro do treinador, que deixa a formação, onde alinha o português Rúben Semedo, em 13.º lugar da La Liga.O técnico, de 52 anos, cumpria a segunda época no clube espanhol, depois de ter conseguido o 5.º lugar em 2016/17.O Villarreal ainda não anunciou o nome do sucessor de Escribá.