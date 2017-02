O jornal 'L'Équipe' insiste que o Paris Saint-Germain (PSG) teve Ángel di María no mercado, adiantando agora que o clube terá mesmo pedido a Jorge Mendes, agente do argentino, para encontrar colocação para o seu cliente no decorrer da janela de transferências de inverno, apontando mesmo como destino a liga chinesa.A administração do PSG terá agido de acordo com instruções do treinador Unai Emery, na sequência de más prestações do extremo no arranque da temporada, como o diário francês adiantou em dezembro de 2016. Agora foi acrescentado este importante pormenor e também a forma como Di María encarou a situação.A notícia cita fonte próxima do internacional argentino a revelar que este ficou destroçado quando foi informado: "O Ángel não gostou nada do que aconteceu, pois sentiu que foi desrespeitado". O extremo pegou nessa frustração e transformou-a em factor de motivação nos último jogos, como se percebeu no embate dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Barcelona, no qual fez dois golos no 4-0 final.

Autor: António Espanhol