Gabriel renovou, até 2019, o contrato que o liga ao Flamengo, clube que representa desde 2013, anunciou esta quinta-feira a direção do emblema carioca. O avançado, de 27 anos, foi uma das primeiras apostas da gestão liderada por Eduardo Bandeira de Mello e, neste percurso rubro-negro, realizou 189 jogos, nos quais marcou 22 golos.A renovação do futebolista formado no Bahia insere-se na política da atual direção do clube, de manutenção das principais pedras do grupo de trabalho, que determinou já o prolongamento dos vínculos de Alex Muralha, William Arão, Juan e Everton. O contrato de Gabriel terminava no final de 2017.

Autores: João Lopes