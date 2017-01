O Chelsea, o Liverpool e o Manchester United já fizeram saber juntos dos responsáveis do Inter Milão que estão interessados em levar Ivan Perisic, de 27 anos, para Inglaterra. O internacional croata é dos jogadores mais em destaque na equipa de João Mário - tendo marcado 7 golos em 24 jogos - e qualquer um dos 'tubarões' ingleses está disposto a investir, dá conta o jornal inglês 'Daily Star'.O Inter começou por vincar a posição dizendo que que tem mais três anos de contrato. No entanto, uma vez que o clube italiano está a preparar uma proposta para, a postura mudou. O valor fixado por Perisic é de 40 milhões de euros, soma que permitiria um bom encaixe financeiro e abriria assim boas perspetivas na contratação do italiano ao PSG.Desta forma, a competição entre os gigantes ingleses para garantir o jogador que chegou a Itália em 2015 vindo do Wolfsburgo, será feroz.