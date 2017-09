Continuar a ler

O Barcelona já estabeleceu vários contactos, tanto com o jogador como com o seu representante, Jörg Neubauer, e Goretzka vê com bons olhos a mudança para Espanha, pois o clube espanhol não possui médios com as capacidades do alemão: jogador alto, potente, técnico, agressivo e jovem.



Segundo o 'Mundo Deportivo', a possível chegada de Goretzka poderá significar a marcha inversa para André Gomes, que nunca se conseguiu afirmar com Luis Enrique. Erneste Valverde não pretende também dar muito protagonismo ao médio, sendo que o Barcelona estará disposto a ouvir propostas pelo internacional português.



O Barcelona vai aproveitar o mercado de transferências de inverno para reforçar a equipa e há um nome que surge no topo da lista: Leon Goretzka, médio alemão do Schalke 04, segundo avança o jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.O interesse não é novo, mas intensificou-se devido ao facto do jogador terminar contrato com o clube alemão em julho de 2018 podendo assinar pelo Barcelona a custo zero, sendo que o clube espanhol estará disposto a pagar uma compensação entre 10 a 15 milhões de euros de modo a não deixar o jogador fugir.