A derrota do Granada diante do Real Madrid não pode ser vista como um resultado totalmente inesperado, nem mesmo pelo 'score' que se registou (5-0) , mas o mais surpreendente acabou por ser o 'day after' dos granadinos, que este domingo anunciaram a renovação do contrato do treinador Lucas Alcaraz até 2018.Segundo o comunicado do Granada, a decisão agora comunicada serve para "reforçar a confiança na sua figura e dar-lhe força enquanto treinador do projeto". "Para lá do que sucede no campo, o clube quer fortalecer a sua estrutura desportiva e aposta na figura de Lucas Alcaraz como homem do clube e peça importante do projeto", acrescenta a nota.

Autor: Fábio Lima