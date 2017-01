O Milan anunciou esta sexta-feira ao fim do dia o empréstimo do extremo Gerard Deulofeu, do Everton, até ao fim da época por 500 mil euros. Contudo, mais tarde, o Everton veio negar no seu site que o negócio estivesse feito... obrigando os rossoneri a retirarem a foto e a notícia publicada anteriormente no site oficial. Mas a 'Gazzetta dello Sport' clarificou: o negócio fica fechado na segunda-feira, com o Milan a pagar 750 mil euros.