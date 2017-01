O treinador espanhol Manolo Jiménez assinou um contrato válido por seis meses com o AEK de Atenas, substituindo o seu colega português José Morais, anunciou esta quinta-feira o clube grego de futebol.Jimenez, de 52 anos, que já tinha treinado o AEK na época 2010/2011, na qual ficou em terceiro lugar no campeonato e conquistou a Taça da Grécia, orientou nas duas últimas épocas o Al-Qatar, o Al Rayyan, mas antes disso já treinara em Espanha o Saragoça e o Sevilha.O treinador português José Morais tinha sido demitido na quarta-feira após três meses no cargo, durante os quais somou 12 pontos em 11 jogos da principal Liga grega, deixando a equipa no quinto lugar.

Autor: Lusa