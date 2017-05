O avançado francês Antoine Griezmann reconheceu esta sexta-feira, em entrevista ao programa "Quotidien", que há uma probabilidade de seis em dez de mudar-se para o Manchester United. Na emissão do programa do canal francês TMC, o jogador do Atlético Madrid admitiu ser "possível" assinar pela equipa inglesa, treinada pelo português José Mourinho.Questionado pelo entrevistador sobre qual o nível dessa probabilidade, Antoine Griezmann respondeu "seis", numa escala até dez. É a primeira vez que a estrela francesa fala abertamente da hipótese de assinar pelo Manchester United. "Deverei saber mais nas próximas duas semanas", acrescentou ainda o futebolista colchonero.Griezmann, de 26 anos, assinou contrato com os 'rojiblancos' em 2014, depois de ter representado a Real Sociedad durante cinco temporadas. Em 2016, depois de ter chegado à final da Liga dos Campeões com o Atlético e à final do Europeu com a seleção francesa, o avançado foi terceiro classificado na luta pela Bola de Ouro, atrás do português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi.