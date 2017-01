Continuar a ler

Os red devils, recorde-se, acordaram com a Juventus o pagamento de 105 milhões de euros - mais cinco milhões em objetivos - por Pogba no verão passado. Griezmann tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros prevista na revisão contratual que assinou com os colchoneros em junho do ano passado.



O Atlético Madrid contratou o internacional francês à Real Sociedad no verão de 2014, tendo a transferência ficado registada por 30 milhões de euros. O valor de mercado do futebolista de 25 anos ronda os 80 milhões de euros.

O Manchester United terá estabelecido um acordo verbal com Antoine Griezmann, no qual se inclui salário e número da camisola que o avançado irá usar, de acordo com uma notícia do jornal 'The Independent'. A travar a transferência do internacional francês estará apenas o facto do Atlético Madrid não poder inscrever futebolistas nesta altura, por determinação da FIFA.O diário inglês sustenta que representantes das duas partes estabeleceram o acordo ao logo dos últimos meses e salienta que Griezmann está muito interessado em representar o United, onde terá a oportunidade de trabalhar sob as ordens do treinador José Mourinho e ao lado do compatriota Paul Pogba, ao qual poderá suceder como futebolista mais caro da história.