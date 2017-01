Continuar a ler

O Manchester City não apresentou, no entanto, uma proposta formal, mas mostrou-se disponível para bater o valor recorde que o rival United pagou no verão para assegurar Paul Pogba.



O Barcelona tem-se recusado a colocar um valor em cima da mesa a partir do qual pudesse negociar Messi ou mesmo confirmar que está disposto a vender o avançado. No entanto, a abertura para ouvir o City deixou os responsáveis do clube inglês otimistas e, também segundo o 'The Sun', as conversas foram bastante positivas.



Os dirigentes do Manchester City acreditam que Messi pode ajudar o clube a tornar-se num grande europeu e contam com a relação criada por Guardiola e Messi durante os seus anos em Camp Nou para ajudar a impulsionar o negócio.



A renovação de Messi com o Barcelona continua num impasse, especialmente depois de o argentino ter visto os contratos que o clube ofereceu a Neymar e Luis Suárez. O processo está a ser liderado pessoalmente por Josep Maria Bartomeu, embora o presidente catalão já tenha admitido que não pode dar a Messi o contrato que deseja.



No seguimento do mau momento que o Manchester City atravessa, Pep Guardiola terá perdido a cabeça e o Manchester City vai avançar com uma proposta milionária por Lionel Messi.A informação está a ser avançada esta terça-feira pela imprensa inglesa, com o 'The Sun' a adiantar que uma fonte do clube inglês terá dito ao Barcelona que está preparado para pagar 100 milhões de libras (quase 114 milhões de euros) pelo craque argentino. De acordo com a publicação, as negociações entre dirigentes dos dois clubes aconteceram no final do mês passado para perceber se é possível concretizar a transferência.

Autor: João G. Oliveira